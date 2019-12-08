Хоккейный «Енисей» вырвал победу у «Водника». В родных стенах красноярская команда оказалась сильнее, однако доказать это смогла лишь в последние 10 минут. До этого момента хозяева проигрывали 3:4.

Отметим, ворота «Водника» защищал шестикратный чемпион мира, красноярец Евгений Черных, который по итогам прошедшего сезона стал не нужен руководству красноярской команды.

«До игры в Красноярске «Водник» в чемпионате России провел восемь игр и не пропустил ни одного гола с углового. Но тут нашла коса на камень: во многом благодаря этому элементу игры «Енисей» одержал эту чрезвычайно важную победу. Три забитых за одну игру угловых – очень хороший показатель», - рассказали в пресс-службе после матча.

фото: ХК «Енисей»