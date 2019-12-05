Профессиональным спортивным клубам Красноярского края урежут бюджет

В 2020 году финансирование профессиональных спортивных клубов Красноярского края будет сокращено на 10%. Бюджеты урежут шести командам – футбольной, хоккейной, баскетбольной, волейбольной, двум регбийным, сообщил министр спорта Павел Ростовцев.

В 2019 году из краевого бюджета клубам было выделено 1,8 млрд рублей, в 2020 году они получат на всех только 1,5 млрд рублей. Высвободившиеся средства направят на поддержку массового любительского спорта.

«Тем самым мы мотивируем наших спортивных руководителей команд, менеджмент команд, для того, чтобы они более активно участвовали в привлечении бюджетных источников, поверьте мне, эти шаги уже делаются. Вот я вчера встречался с одним из руководителей клубов. Зашевелились. Понимают, что нельзя жить только за счет бюджета», - заявил Ростовцев.

Отметим, что экономия обусловлена и тем, что футбольный «Енисей» перешел из Премьер-лиги в ФНЛ, где бюджеты клубов скромнее.