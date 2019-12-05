Хоккейный «Енисей» в Красноярске разгромил «Волгу»

Хоккейный «Енисей» разгромил ульяновскую «Волгу» в матче Суперлиги. Встреча на домашней площадке команды завершилась с результатом 16:2, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В тайме игроки «Волги» попытались выстроить хоть какую-то игру против нашей команды. До середины тайма гости старались отвечать на атаку атакой, но затем класс хозяев поля все-таки сказался. Первый тайм закончился со счетом 6:2. А во втором красноярцы подарили своим болельщикам настоящую голевую фейерию», - рассказали в пресс-службе красноярского хоккейного клуба.

Пять мячей забил Сергей Ломанов. Первые голы в ворота соперника отправили Олег Тарнаруцкий и Марат Шарипов.

В субботу, 7 декабря, «Енисей» дома сыграет с архангельским «Водником». Начало матча в 17:00.

Фото: ХК «Енисей»