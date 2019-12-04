Ачинск продолжает серию спортивных соревнований

На турнир по мини-футболу на призы мэра Ачинска Илая Ахметова съедутся команды из Хакасии, Новосибирской области и Красноярского края. С 6 по 8 декабря в спортивном зале «Атлет» состоится XIV региональный турнир по мини-футболу на призы главы города Илая Ахметова. Свое участие уже подтвердили футболисты из Красноярска, Саяногорска (Хакасия), Лесосибирска, Назарово, Дивногорска, Новосибирска и Минусинска.

По итогам турнира победители и призеры будут награждены кубками, грамотами, медалями и особыми призами. Также среди участников выберут пять лучших игроков, которые получат памятные подарки от ачинского градоначальника.

Торжественная церемония открытия состоится 6 декабря в 16:00. В течение трех дней все желающие могут посетить соревнования в пятницу и субботу с 9:00 до 19:00, в воскресенье с 9:00 до 15:00.

Напомним, на днях в спортивном зале «Атлет» состоялось открытое Первенство по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Участие приняли гимнастки из Ачинска, Красноярска, Сосновоборска, Железногорска, Лесосибирска, Омска, Северобайкальска и Емельяново. В индивидуальной программе было заявлено 255 участниц, в групповых упражнениях – более 100 человек.