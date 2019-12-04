На базе спортшколы «Рассвет» открывается отделение по хоккею с шайбой

Муниципальная спортивная школа «Рассвет» открывает отделение по хоккею с шайбой. Тренировки начнутся с января 2020 года. В группы будут зачислены 206 детей, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Юные хоккеисты будут тренироваться на площадках стадиона и ледового дворца «Рассвет».

«В первую очередь, мы переведем туда тех детей, которые занимались в нашем физкультурно-спортивном клубе при «Рассвете». Это около 150 юных хоккеистов. Набор детей у нас идет с 4 до 7 лет. В отделении будут работать шесть тренеров», - рассказал директор СШОР «Рассвет» Александр Гуцик.

В Красспорте отмечают, что интерес к хоккею с шайбой среди красноярцев резко повысился после Универсиады-2019. При этом в городе была только одна спортивная школа, где обучали будущих хоккеистов - это краевая спортшкола «Сокол».

Фото: Красспорт