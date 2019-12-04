4 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На базе спортшколы «Рассвет» открывается отделение по хоккею с шайбой

Главная Спорт
Красноярск
09:15 4 Декабря 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Муниципальная спортивная школа «Рассвет» открывает отделение по хоккею с шайбой. Тренировки начнутся с января 2020 года. В группы будут зачислены 206 детей, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Юные хоккеисты будут тренироваться на площадках стадиона и ледового дворца «Рассвет».

«В первую очередь, мы переведем туда тех детей, которые занимались в нашем физкультурно-спортивном клубе при «Рассвете». Это около 150 юных хоккеистов. Набор детей у нас идет с 4 до 7 лет. В отделении будут работать шесть тренеров», - рассказал директор СШОР «Рассвет» Александр Гуцик.

В Красспорте отмечают, что интерес к хоккею с шайбой среди красноярцев резко повысился после Универсиады-2019. При этом в городе была только одна спортивная школа, где обучали будущих хоккеистов - это краевая спортшкола «Сокол».

Фото: Красспорт

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Будущие олимпийские чемпионки: ачинские гимнастки вновь на пьедестале почета

Будущие олимпийские чемпионки: ачинские гимнастки вновь на пьедестале почета

3 Декабря 2019 г.
250 спортсменок выступили на Первенстве города
Новости Красноярска: Городские власти составили список катков и лыжных баз Красноярска

Городские власти составили список катков и лыжных баз Красноярска

3 Декабря 2019 г.
На сайте мэрии опубликованы адреса, телефоны и цены
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Локомотивом-Кубань»

Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Локомотивом-Кубань»

3 Декабря 2019 г.
Счет встречи - 98:91
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» разгромил «Тамбов» в Красноярске

Хоккейный «Сокол» разгромил «Тамбов» в Красноярске

3 Декабря 2019 г.
Встреча завершилась со счетом 6:1
Новости Красноярска: Старейший любительский футбольный турнир в Красноярске вернулся «домой»

Старейший любительский футбольный турнир в Красноярске вернулся «домой»

2 Декабря 2019 г.
Состоялся первый тур
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» проведет домашний матч против «Тамбова»

Хоккейный «Сокол» проведет домашний матч против «Тамбова»

2 Декабря 2019 г.
Встреча состоится в «Кристалл Арене»
Новости компаний
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
02/12
«Морозы – не помеха»: в Красноярске установят фундамент будущего дома даже зимой
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Загородная резиденция под Красноярском попала в топ-10 самых дорогих в Сибири

Загородная резиденция под Красноярском попала в топ-10 самых дорогих в Сибири

29 Ноября 2019 г.
Ее стоимость - 52 млн рублей
Новости Красноярска: В Уярском районе грабители взорвали банкомат с миллионом рублей

В Уярском районе грабители взорвали банкомат с миллионом рублей

3 Декабря 2019 г.
Налетчиков разыскивает полиция
Новости Красноярска: В Красноярске открывается новый корпус краевой клинической больницы

В Красноярске открывается новый корпус краевой клинической больницы

2 Декабря 2019 г.
Врачи начнут прием пациентов 3 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19