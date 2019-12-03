Будущие олимпийские чемпионки: ачинские гимнастки вновь на пьедестале почета

В спортивном зале «Атлет» состоялось открытое Первенство по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Участие приняли гимнастки из Ачинска, Красноярска, Сосновоборска, Железногорска, Лесосибирска, Омска, Северобайкальска и Емельяново.

В индивидуальной программе было заявлено 255 участниц, в групповых упражнениях – более 100 человек.

В ходе соревнований определились свои лидеры. На открытом Первенстве города по художественной гимнастике лучшими стали:

II разряд (2009-08 г.р.) групповые упражнения: 2 место - Майя Ермакова, Кира Кох, Софья Скаковская, Руслана Шкребко, Аиша Абдулаева, Екатерина Зайцева. Тренер Татьяна Ефимова.

Разряд КМС (2006-2007 г.р.): 1 место - Владислава Свиридова, Вероника Ходько, Милана Бочарова, Милана Ермакова, Анастасия Смолякова, Доминика Фомина; 2 место - Жанна Мочалова, Полина Зырянова, Арина Мурзаханова, Софья Щетникова, Полина Пяткун. Тренер Татьяна Мохно.

II разряд (2009 г.р.) ПБ+3: 3 место – Екатерина Зайцева; 1 юн. разряд (2012 г.р.) ПБ+1: 1 место - Алиса Бардина; 1 юн. разряд (2011 г.р.) ПБ+1: 3 место - Кристина Донзаленко. Тренер Татьяна Ефимова.

I разряд (2007 г.р.) ПБ+3: 2 место - Жанна Мочалова; 3 место - Полина Зырянова; Арина Мурзаханова; разряд КМС: 2 место - Анастасия Смолякова; 3 место - Вероника Ходько. Тренер Татьяна Мохно.

Также спортивное событие посетила и поздравила заслуженный тренер России по художественной гимнастике из Омска Лариса Лебедева. Она выразила дань уважения ачинским тренерам за колоссальную работу, а также отметила, что при появлении нового зала в Ачинске можно проводить Первенство России.

фото: администрация Ачинска