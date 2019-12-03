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Городские власти составили список катков и лыжных баз Красноярска

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Красноярск
10:00 3 Декабря 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Составлен единый список всех катков и лыжных баз Красноярска. На сайте мэрии опубликованы адреса и телефоны мест для активного отдыха, а также цены на услуги. Этой зимой в краевом центре будут работать 200 ледовых площадок.

«На прошлой неделе открылись крупные ледовые площадки на о. Татышев и о. Отдыха, в Центральном парке, на стадионах «Локомотив» и «Рассвет», а также на ледовом стадионе «Ветлужанка» на ул. Гусарова. Раньше всех заработал каток на стадионе «Металлург». Планируется, что к началу декабря большинство ледовых площадок в Красноярске будет залито», - сообщили в мэрии.

Также в Красноярске будут работать около 20 лыжных баз. Наиболее востребованные среди горожан - стадионы «Динамо» и «Ветлужанка», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как только в городе выпадет достаточно снега, специалисты начнут готовить трассы для беговых лыж в парке «Гремячая грива» и на острове Татышев.

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