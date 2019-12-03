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Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Локомотивом-Кубань»

Главная Спорт
Красноярск
09:35 3 Декабря 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» одержал пятую победу в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ. Дома красноярцы переиграли краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 98:91 (30:22, 24:25, 22:18, 22:26).

В составе «Енисея» дабл-дабл оформил Дастин Хог (27 очков + 12 подборов), Дэвион Берри также заработал 27 очков.

Самыми результативными игроками «Локомотива- Кубани» стали Дмитрий Кулагин и Джонни О'Брайант, на счету которых 19 и 17 очков, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович остался доволен игрой своих подопечных:

«Мы играли хорошо. Можем и лучше, но сегодня была хорошая игра. Мы претендуем на то, чтобы выйти в плей-офф Единой Лиги ВТБ, приложим для этого все усилия, выкладываясь на площадке матч за матчем».

Следующий домашний матч «Енисей» проведет 11 декабря в 19:30 в Кубке ФИБА Европа против турецой «Бахчешехир».

Фото: БК «Енисей»

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