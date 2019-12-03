Хоккейный «Сокол» разгромил «Тамбов» в Красноярске

Хоккейный «Тамбов» потерпел разгромное поражение от «Сокола» на льду левобережной «Кристалл Арены». Встреча завершилась со счетом 6:1.

На 10 минуте счет открыл нападающий красноярцев Егор Журавлев. Через несколько секунд гости сравняли счет - этот гол стал для них единственным в прошедшем матче.

У «Сокола» отличились Алексей Князев, Артур Болтанов, Алексей Митрофанов, Владислав Мисников и Антон Вилков.

Главный тренер ХК «Сокол» Владислав Хромых отметил, что его подопечные достойно сыграли в атаке.

«Шайба двигалась, вылезали на ворота и закрывали вратаря, когда бросали защитники. В обороне у нас были небольшие огрехи. Наверное, не хватало концентрации каждому играть на своем месте до конца, отрабатывать по полной программе. Когда мы пропустили первый гол, пошел бросок от синей линии – игроки не смогли его заблокировать. Далее у нас серьезный выезд: два матча в Питере и игра в Твери. Поэтому нам сейчас нужно восстановиться и готовиться к поездке», - цитирует наставника пресс-служба «Сокола».

Следующий домашний матч красноярская команда проведет 20 декабря с «Ермаком», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: ХК «Сокол»