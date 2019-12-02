Старейший любительский футбольный турнир в Красноярске вернулся «домой»

Старейший любительский турнир по зимнему футболу в Красноярске вернулся «домой». В минувшие выходные стартовал «Политех», как привыкли его называть спортсмены и болельщики.

Напомним, в сентябре прошлого года соревнования, ежегодно собирающие несколько сотен любителей футбола, оказались под угрозой. Виной всему - неприглядный, по мнению бывшего руководства СФУ и Универсиады, вид полей в районе остановки «Гастроном» в Студгородке.

В итоге СФУ проведение соревнований запретил, было убрано ограждение и ворота, а само поле облюбовали владельцы собак. Как альтернативу спортсменам предложили арендовать для соревнований поле нового стадиона «Политехник» за 7 000 рублей в час.

Меж тем исторический турнир по футболу на снегу ведет свою историю с 1998 года, когда группа тренеров с Политехнического института начала проводить турниры в Студгородке на тех же полях, где проходила у студентов физкультура. Турнир из студенческой лиги перерос во взрослые соревнования - на нем играли те же студенты, которые уже выросли, закончили в свое время ВУЗ, получили свои специальности и стали работать. Так же турнир подпитывался студенческими командами. Даже профессиональные игроки периодически играли на данных полях, поддерживая форму во время зимнего отпуска.

Прошлый сезон «Политех» провел в Ветлужанке - там поле без всяких условий предоставил Аграрный университет. Осенью этого года организаторы турнира вновь обратились в СФУ. Официальное письмо с просьбой вернуть соревнования «домой» подписали двукратный чемпион мира, тренер сборной Красноярского края по вольной борьбе Виктор Петрович Алексеев, капитан футбольного «Енисея» Александр Харитонов, лучший бомбардир в истории красноярского футбола Вадим Белохонов, директор футбольного клуба «Тотем» Михаил Губич. Новый ректор Максим Румянцев, а также директор Института физической культуры, спорта и туризма Максим Злотников пошли навстречу футболистам.

фото: Эдуард Авакян