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Хоккейный «Сокол» проведет домашний матч против «Тамбова»

Главная Спорт
Красноярск
10:10 2 Декабря 2019
спорт, красноярск, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты красноярского «Сокола» готовятся к домашней игре с «Тамбовом» на льду «Кристалл Арены». Команды не встречались около года - тогда выездная игра завершилась для красноярцев крупной победой – 5:1.

В текущем сезоне «Тамбов» одержал 13 побед в 28 матчах. Команда располагается на 22 месте турнирной таблицы с 29 очками. Ранее хоккеисты обыграли «Ростов» и «Буран».

«Сокол» находится на 12 строчке турнирной таблицы ВХЛ с 37 очками, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Красноярская команда одержала 17 побед в 30 матчах. 

Фото: ХК «Сокол» 

 

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