Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

Мужская команда «Енисея» улучшила свое положение в турнирной таблице российской волейбольной Суперлиги после двух домашних матчей. Вчера красноярцы победили нижегородский АСК, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Особенно упорной выдалась первая партия. Она завершилась со счетом 33:31 в пользу хозяев, а последние решающие очки в этой партии добыли болгарин Тодор Скримов и украинец Ян Ерещенко. После победы во второй партии 25:18 «Енисей» сбавил натиск и уступил в третьей 21:25.

«Это как обычно бывает у многих волейболистов: когда ты ведешь 2:0, то в третьей партии ты выходишь уже такой немного расслабленный и уверенный в своей победе. Вот нас сразу и поставили на место», - заметил после матча по этому поводу диагональный «Енисея» Кирилл Клец (цитата по сайту красноярского волейбольного клуба).

В четвертой партии хозяева отыгрались 25:21, завершив, тем самым, матч. После него «Енисей» с 10 очками делит восьмое-девятое места с «Динамо» Ленинградской области. В предыдущем туре сибиряки одолели также в Красноярске «Югру-Самотлор» 3:1. 7 декабря красноярцев ожидает тяжелейший выездной матч с чемпионом России – кемеровским «Кузбассом».

Фото: сайт волейбольного клуба «Енисей»