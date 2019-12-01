Воспитанник красноярского бокса взял пояс WBA

Александр Беспутин, в любительском боксе выступавший за сборную Красноярского края, стал обладателем пояса WBA. Об итогах поединка с Раджабом Бутаевым сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Бой двух россиян за вакантный пояс WBA в полусреднем весе прошел в Монако. До него 28-летний Александр Беспутин и 25-летний дагестанец Раджаб Бутаев ни разу не проигрывали на профессиональном ринге. По данным sportbox.ru, бой продлился все положенные 12 раундов, все судьи определили победителя единогласно. В результате серия Александра Беспутина без поражений достигла 14 боев.

Как писали Sibnovosti.ru, профессиональная карьера Александра Беспутина началась в 2015 году боем с мексиканцем Фернандо Пализой. До этого в любителях он выступал за Красноярский край, в 2013 году стал чемпионом Европы в весе до 69 кг.

Фото: страница Александра Беспутина в соцсети «ВКонтакте»