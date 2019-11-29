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Хоккейный «Сокол» в овертайме одержал победу над «Ростовом»

Главная Спорт
Красноярск
08:30 29 Ноября 2019
спорт, красноярск, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Домашняя игра с хоккейным «Ростовом» завершилась для «Сокола» победой. В первом тайме команды так и не открыли счет, а на 24-ой минуте встречи ворота соперника поразил нападающий «крылатых» Артур Болтанов. В конце второго периода «Ростову» удалось отыграться, а затем и увеличить преимущество. На перерыв команды ушли со счетом 1:2 в пользу гостей.

В третьем тайме Артем Севостьянов сравнял счет. В итоге в основное время матча победитель так и не определился. В овертайме победу красноярцам принес Илья Бочков.

Главный тренер ХК «Сокол» Владислав Хромых на послематчевой пресс-конференции отметил, что игра получилась тяжелой.

«Тяжело вошли, потом раскачались, были моменты. Нельзя начинать игру с трех удалений. Соперник нас «накормил», шесть минут мы оборонялись. Одни игроки замерзают, другие в поте лица на льду. Это тоже не идет на пользу команде. Ну и по игре, конечно, есть много вопросов. Вратарь Олег Шилин сегодня нас долго держал в игре, спасал, не его вина, что мы пропустили эти две шайбы. Глупейшие ошибки, детские ошибки в обороне. Не должно быть таких голов. Эти ошибки допускают достаточно опытные люди», - заявил тренер.

Следующий матч красноярцы проведут 30 ноября с «Бураном» на льду «Кристалл Арены».

Фото: ХК «Сокол»

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