Хоккейный «Сокол» открывает новую серию домашних матчей

В четверг, 28 ноября, хоккеисты «Сокола» встретятся с «Ростовом» в новой серии домашних матчей в рамках Высшей хоккейной лиги. Пока расклад в пользу красноярцев – соперник дебютант чемпионата.

«Ростов» находится на 16 строчке в Конференции 1, «Сокол» занимает седьмую позицию в Конференции №2 турнирной таблицы ВХЛ, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу красноярского клуба.

Матч «Сокол – Ростов» пройдет на льду левобережной «Кристалл Арены». Начало встречи в 19:00.

Напомним, что предыдущая серия игр с лидером чемпионата - тюменским «Рубином» - завершилась для «Сокола» двумя поражениями со счетом 1:2 и 2:5.

Фото: ХК «Сокол»