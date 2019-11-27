Капитан футбольного «Енисея» может стать директором клуба

Капитана футбольного «Енисея» могут назначить новым руководителем команды. 36-летний Александр Харитонов является одним из основных кандидатов на пост директора клуба.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, имя нового директора «Енисея» объявят в начале декабря. Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев заявил, что на руководящую должность претендуют несколько человек. Имена кандидатов спортивный чиновник не озвучил.

«Есть несколько кандидатур, которые пока еще не утверждены, поэтому говорить фамилии преждевременно», - сказал Ростовцев.

Напомним, прежний директор футбольного клуба Денис Рубцов покинул пост по собственному желанию. Он занял кресло руководителя в июне 2016 года, когда «Енисей» едва не вылетел в ПФЛ. Ранее - с 2006 по 2008 годы - он работал в ФК «Металлург». При Рубцове команда дважды занимала третье место в ФНЛ, а в сезоне 2017-2018 годов впервые вышла в Премьер-лигу.

Фото: ФК «Енисей»