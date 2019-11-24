Сербский тренер ушел из женского красноярского волейбольного «Енисея»

В женской волейбольной команде «Енисей» оказалось вакантным место главного тренера. Велибор Иванович ушел в отставку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По обоюдному согласию «Енисей» прекратил трудовые отношения с главным тренером женской команды Велибором Ивановичем. Временно тренировочным процессом команды руководит красноярский наставник Константин Николаевич Шумилин, который ранее работал с молодежной командой «Енисей-2». В данный момент ведутся поиски нового главного тренера», - говорится о кадровых переменах на официальном сайте клуба.

Сербский специалист Велибор Иванович был назначен на пост главного тренера «Енисея» летом 2019 года. До этого он работал в командах целого ряда европейских стран.

В шестом туре чемпионата России 23 ноября волейболистки «Енисея» на выезде уступили «Локомотиву» из Калининградской области со счетом 0:3 (18:25, 17:25, 10:25). Это поражение стало уже пятым.

Фото: сайт волейбольного клуба «Енисей»