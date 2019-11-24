Красноярский футбольный «Енисей» уступил «Нефтехимику»

Красноярский «Енисей» уступил в матче 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:1. Игра состоялась в Казани, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Нефтехимик» называют одним из открытий в чемпионате этого сезона. Команда реально претендует на участие, как минимум, в переходных матчах за право попасть в Российскую премьер-лигу. Тем не менее, матч не вызвал интереса у болельщиков, посмотреть его, по данным сайта ФНЛ, пришло всего около 250 человек.

Единственный гол забил Мераби Уридия на 66-й минуте. Защитники красноярцев упустили его после углового удара. Напомним, ранее он забил победный мяч другой сибирской команде ФНЛ – томской «Томи».

После 25-го тура «Енисей» с 25 очками занимает 17-е место.

Фото: «Яндекс.Эфир»