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Хоккейный «Сокол» уступил «Рубину» в чемпионате ВХЛ

Главная Спорт
Красноярск
12:57 23 Ноября 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» уступил тюменскому «Рубину» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра проходила в Красноярске и завершилась со счетом 2:5. 

Матч стартовал успешно для красноярцев  - уже на второй минуте Павел Медведев вывел команду вперед. Однако гости быстро сравняли счет. Перед перерывом «Рубин» увеличил преимущество - 2:1. 

В начале второго отрезка красноярцы отыгрались - шайбу в ворота соперников отправил Алексей Митрофанов. Но рубиновцы выиграли матч, оформив еще три гола. Итоговый счет - 2:5. 

«Ну что тут скажешь? 2:5, наделали кучу ошибок. Не скажу, что соперник переигрывал нас или как-то душил, не знаю, какие слова подобрать. Раз ошибка, два ошибка. Быстрый гол забили, вроде в счете повели, но тут же тот, кто забил, грубо ошибается. С такой командой, которая имеет семь моментов и четыре забивает, надо играть предельно строго.  Те, на кого мы надеемся, к сожалению, не дают результат», - сказал Владислав Хромых, главный тренер ХК «Сокол». 

Сегодня, 23 ноября «Рубин» проведет в Красноярске повторный матч с «Соколом». 

Фото: ХК «Сокол»

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