Хоккейный «Сокол» уступил «Рубину» в чемпионате ВХЛ

Хоккейный «Сокол» уступил тюменскому «Рубину» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра проходила в Красноярске и завершилась со счетом 2:5.

Матч стартовал успешно для красноярцев - уже на второй минуте Павел Медведев вывел команду вперед. Однако гости быстро сравняли счет. Перед перерывом «Рубин» увеличил преимущество - 2:1.

В начале второго отрезка красноярцы отыгрались - шайбу в ворота соперников отправил Алексей Митрофанов. Но рубиновцы выиграли матч, оформив еще три гола. Итоговый счет - 2:5.

«Ну что тут скажешь? 2:5, наделали кучу ошибок. Не скажу, что соперник переигрывал нас или как-то душил, не знаю, какие слова подобрать. Раз ошибка, два ошибка. Быстрый гол забили, вроде в счете повели, но тут же тот, кто забил, грубо ошибается. С такой командой, которая имеет семь моментов и четыре забивает, надо играть предельно строго. Те, на кого мы надеемся, к сожалению, не дают результат», - сказал Владислав Хромых, главный тренер ХК «Сокол».

Сегодня, 23 ноября «Рубин» проведет в Красноярске повторный матч с «Соколом».

Фото: ХК «Сокол»