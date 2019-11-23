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«Аэрофлот» потерял багаж футбольного «Енисея»

Главная Спорт
Красноярск
08:00 23 Ноября 2019
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» прилетел в Казань, где сегодня, 23 ноября, в рамках 25-го тура Олимп-Первенства ФНЛ состоится матч с нижнекамским «Нефтехимиком». В аэропорту красноярцы не могли дождаться свой багаж - авиакомпания «Аэрофлот» потеряла вещи команды. Об этом ФК «Енисей» сообщил в социальных сетях. 

««Аэрофлот», нам нужна наша одежда и бутсы. Очень ждем багаж», - написали представители футбольного клуба, опубликовав фото «заблюренных» спортсменов на поле. 

Напомним, «Енисей» уже сталкивался с подобной ситуацией в прошлом году. Авиаперевозчик «Аэрофлот» потерял часть багажа красноярских футболистов при перелете в Самару. Вещи команды доставили в аэропорт на несколько часов позже.

«Аэрофлот» потерял багаж футбольного «Енисея»

Фото: ФК «Енисей»

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