«Аэрофлот» потерял багаж футбольного «Енисея»

Футбольный «Енисей» прилетел в Казань, где сегодня, 23 ноября, в рамках 25-го тура Олимп-Первенства ФНЛ состоится матч с нижнекамским «Нефтехимиком». В аэропорту красноярцы не могли дождаться свой багаж - авиакомпания «Аэрофлот» потеряла вещи команды. Об этом ФК «Енисей» сообщил в социальных сетях.

««Аэрофлот», нам нужна наша одежда и бутсы. Очень ждем багаж», - написали представители футбольного клуба, опубликовав фото «заблюренных» спортсменов на поле.

Напомним, «Енисей» уже сталкивался с подобной ситуацией в прошлом году. Авиаперевозчик «Аэрофлот» потерял часть багажа красноярских футболистов при перелете в Самару. Вещи команды доставили в аэропорт на несколько часов позже.

Фото: ФК «Енисей»