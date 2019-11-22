Глава Ачинска вручил награды чемпионам Красноярского края по баскетболу

Мэр Ачинска Илай Ахметов провел расширенное аппаратное совещание. По сложившейся многолетней традиции перед рассмотрением рабочих вопросов, градоначальник торжественно вручил почётные награды лучшим горожанам за профессиональные и творческие успехи.

Напомним, в начале ноября в Железногорске состоялись финальные игры открытого Чемпионата Красноярского края по баскетболу. За звание лучших игроков края сражались сильнейшие команды Ачинска, Железногорска и Саяногорска (Республика Хакасия).

Ачинская мужская команда «Нефтяник» под руководством тренера Юрия Стельникова в сложнейшей борьбе одержала победу со счетом 97 : 92, став неоспоримым лидером этого сезона.

За достойное представление Ачинска на открытом Чемпионате Красноярского края по баскетболу в 2019 году благодарственными письмами награждены:

Александр Казанцев, Николай Богутский, Денис Дерябкин, Станислав Сидоренко и Максим Дорофеев. Так как некоторые члены городской сборной - студенты и учатся в красноярских ВУЗах, свои награды они получат по возращению в Ачинск.

Отметим, что ачинские спортсмены в восьмой раз стали победителями Чемпионата Красноярского края по баскетболу.

фото: администрация Ачинска