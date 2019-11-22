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Глава Ачинска вручил награды чемпионам Красноярского края по баскетболу

Главная Спорт
Красноярск
10:09 22 Ноября 2019
баскетбол, ачинск, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Ачинска Илай Ахметов провел расширенное аппаратное совещание. По сложившейся многолетней традиции перед рассмотрением рабочих вопросов, градоначальник торжественно вручил почётные награды лучшим горожанам за профессиональные и творческие успехи.

Напомним, в начале ноября в Железногорске состоялись финальные игры открытого Чемпионата Красноярского края по баскетболу. За звание лучших игроков края сражались сильнейшие команды Ачинска, Железногорска и Саяногорска (Республика Хакасия).

Ачинская мужская команда «Нефтяник» под руководством тренера Юрия Стельникова в сложнейшей борьбе одержала победу со счетом 97 : 92, став неоспоримым лидером этого сезона.

За достойное представление Ачинска на открытом Чемпионате Красноярского края по баскетболу в 2019 году благодарственными письмами награждены:

Александр Казанцев, Николай Богутский, Денис Дерябкин, Станислав Сидоренко и Максим Дорофеев. Так как некоторые члены городской сборной - студенты и учатся в красноярских ВУЗах, свои награды они получат по возращению в Ачинск.

Отметим, что ачинские спортсмены в восьмой раз стали победителями Чемпионата Красноярского края по баскетболу.

 

фото: администрация Ачинска

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