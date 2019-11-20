Красноярец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

В Дубае завершился Чемпионат мира по пауэрлифтингу в экипировке среди мужчин и женщин. В турнире участвовал воспитанник Академии летних видов спорта Сергей Гладких. Красноярец оказался самым сильным спортсменом в весовой категории до 66 кг. Итоговый результат троеборья - 820,0 (315,0+212,5+292,5) кг.

Лучший результат в весовой категории 59 кг также продемонстрировал сибиряк - новосибирец Сергей Федосиенко, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«К основным медалям высшей пробы оба сибиряка завоевали еще «малые» награды в отдельных упражнениях – приседании, жиме лежа и становой тяге. У Федосиенко – плюс три золота; у Гладких – первое место в приседании; серебро – в жиме и бронза – в тяге», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Фото: Крайспорт