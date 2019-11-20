Хоккейный «Сокол» в ответном матче переиграл «Югру»

Второй матч «Сокол» - «Югра» на льду «Кристалл Арены» завершился победой красноярцев. «Крылатые» забили в ворота соперника два гола.

Первый тайм прошел всухую. Счет в игре во втором периоде открыл нападающий «Сокола» Алексей Митрофанов. В третьем периоде отличился Алексей Князев.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сокола» Владислав Хромых отметил, что игра была напряженной.

«Я думаю, мы грамотно построили свои оборонительные редуты и сумели выстоять в третьем периоде. Концовка, опять же, получилась напряженная, было удаление. В целом, ребята проявили характер, молодцы. Я поздравляю их и всех болельщиков с победой. Я считаю, что это была игра, достойная плей-офф», - заявил Хромых.

Добавим, что по итогам минувшей встречи «Сокол» поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы ВХЛ. 22 ноября красноярцы дома сыграют с «Рубином».

Фото: «Сокол»