Хоккейный «Сокол» начал домашнюю серию игр с поражения

Первый матч домашней серии закончился для «Сокола» поражением. На льду «Кристалл Арены» красноярцы уступили «Югре» со счетом 1:3.

Первый период команды отыграли всухую. Счет на 22-й минуте встречи открыл защитник «Сокола» Павел Медведев. До завершения второго тайма хоккеисты «Югры» успели сравнять счет. В третьем периоде они забили еще два гола, одержав уверенную победу.

Главный тренер ХК «Сокол» Владислав Хромых отметил, что у его подопечных были возможности забить больше голов, но они не сумели воспользоваться шансами.

«В большинстве три раза играли – ноль голов. Соперник один раз получил такой шанс и сразу его реализовал. Есть моменты, надо забивать. Соперник серьезный был у нас сегодня. Тем более, после поражения в Тюмени «Югра» была мотивирована вдвойне. Я считаю, что исход игры решила реализация моментов. Нам не хватает концентрации, последнего броска, его точности и силы»,- заявил Хромых.

Добавим, что во вторник, 19 ноября, «Сокол» сможет отыграться. Второй матч против «Югры» начнется в 19:00 в «Кристалл Арене», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: ХК «Сокол»