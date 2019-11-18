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Хоккейный «Сокол» открывает серию домашних матчей в «Кристалл Арене»

Главная Спорт
Красноярск
08:35 18 Ноября 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» начинает серию домашних матчей в рамках Высшей хоккейной лиги. Из-за загруженности «Платинум Арены» - домашней площадки команды – игры пройдут на левобережной «Кристалл Арене». В понедельник, 18 ноября, хоккеисты проведут матч против «Югры».

«Сокол» располагается на 11 строчке в турнирной таблице ВХЛ. Команда сыграла 24 матча, в которых одержала 12 побед. «Югра» с 39 очками разместилась на пятой строчке в турнирной таблице.

В последних пяти матчах команда из Ханты-Мансийска одержала лишь одну победу - над «Челметом» 8 ноября. Красноярцы в выездной серии по Уралу и Зауралью заработали четыре очка из восьми возможных, одержав две победы в последних пяти играх, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч «Сокол» - «Югра» в Красноярске начнется в 19:00.

Фото: ХК «Сокол»

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