Футбольный «Енисей» разгромил «Томь» в сибирском дерби

В 24-м туре первенства Футбольной национальной лиги состоялось сибирское дерби. Красноярский «Енисей» принимал томскую «Томь».

Первый тайм прошел при значительном игровом преимуществе хозяев. Во многом это объяснялось тем, что «Томь» приехала в Красноярске в составе далеком от оптимального. По итогам тайма мяч находился у «Енисея» 72% времени. Дважды вратарь Денис Вавилин спасал ворота томичей.

Во втором тайме натиск красноярцев принес результат на 56-й минуте. Артем Делькин замкнул прострел Михаила Комкова с левого фланга атаки с линии вратарской площади. Спустя примерно 10 минут тот же Артем Делькин точно пробил головой уже после навеса с правого фланга. Еще через две Михаил Комков обвел вратаря томичей и довел счет до 3:0. Он мог быть и больше, но голкипер томичей дважды отбивал мяч после выхода игроков хозяев один на один.

После этой победы «Енисей» набрал 25 очков.

Фото: «Яндекс.Эфир»