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Волейбольный «Енисей» не вышел в «Финал четырех» мужского Кубка России

Главная Спорт
Красноярск
13:44 17 Ноября 2019
волейбол, кубок, полуфинал
Автор: Sibnovosti.ru
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Мужской волейбольный «Енисей» выбыл из борьбы за Кубок России. Команда участвует в турнире в группе В в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По регламенту турнира, 12 команд разбиты на три группы. Путевку в финал получает победитель каждой из групп. Еще одним участником «Финала четырех» станет хозяин этого турнира - московское «Динамо». В Новом Уренгое в борьбу вступили также местный «Факел», санкт-петербургский «Зенит» и «Газпром-Югра» из Сургута.

В первых двух матчах «Енисей» уступил 0:3 (15:25, 20:25, 25:27) «Факелу» и 1:3 (21:25, 21:25, 25:22, 20:25) «Зениту». Сегодняшний матч с командой «Газпром-Югра» уже ничего не решает. Путевку разыграют «Зенит» и «Факел», у которых по две победы.  

Фото: pixabay.com

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