15 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярску поставили среднюю оценку за инфраструктуру для отдыха и спорта

Главная Спорт
Красноярск
16:00 15 Ноября 2019
спорт, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Эксперты портала Domofond составили рейтинг городов по инфраструктуре для спорта и отдыха. Жители мегаполисов ставили оценки по шкале от 1 до 10. Вопрос от аналитиков звучал так: «В моем районе и городе достаточно мест для спорта и отдыха?». 

Красноярску поставили оценку 6,4 - это выше, чем в среднем в России (5,8 балла). По сравнению с прошлым годом город улучшил свои позиции на 0,2 балла, заняв 44 место из 200 мегаполисов страны. 

«Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года, при этом разница между максимальной и минимальной оценкой резко увеличилась в 2018 году: она составила 3,8 балла, а в 2019 — 5 баллов. В 74 городах оценка инфраструктуры для отдыха и спорта выросла, в других 74 — снизилась. В 17 городах заметных изменений нет», - пояснили аналитики. 

Худшим в рейтинге стал город Киселевск Кемеровской области. Первые места в списке заняли крупные столичные города — Москва и Санкт-Петербург. Норильску горожане поставили 4,5 балла, а Ачинску - 5,8. 

Отметим, что по данным Красспорта, в краевом центре насчитывается около 3,5 тысяч спортивных объектов - это бассейны, футбольные поля, уличные площадки, катки, лыжные базы и тренажерные залы с оборудованием. 

Фото: Красспорт

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Стадион «Енисей» откроется для желающих покататься на коньках на два часа

Стадион «Енисей» откроется для желающих покататься на коньках на два часа

15 Ноября 2019 г.
Арена загружена из-за матчей регулярного Чемпионата России
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» разгромил «Сибсельмаш» в матче ЧР

Хоккейный «Енисей» разгромил «Сибсельмаш» в матче ЧР

15 Ноября 2019 г.
Игра закончилась со счетом 14:3
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» уступил «Челмету»

Красноярский «Сокол» уступил «Челмету»

14 Ноября 2019 г.
Счет матча - 1:2
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» обыграл «Балкан» в групповом этапе Кубка ФИБА Европа

Баскетбольный «Енисей» обыграл «Балкан» в групповом этапе Кубка ФИБА Европа

14 Ноября 2019 г.
Это третья победа красноярцев
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» завершил выездную серию игр поражением

Хоккейный «Сокол» завершил выездную серию игр поражением

14 Ноября 2019 г.
В Челябинске красноярцы уступили «Челмету»
Новости Красноярска: Александр Усс: «Объекты Универсиады должны служить не спортивным чиновникам и их друзьям, а всем желающим»

Александр Усс: «Объекты Универсиады должны служить не спортивным чиновникам и их друзьям, а всем желающим»

12 Ноября 2019 г.
Спорткомплексы загружены на 90%
Новости компаний
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сквозной проезд по Аэровокзальной хотят закрыть для создания привокзальной площади

Сквозной проезд по Аэровокзальной хотят закрыть для создания привокзальной площади

14 Ноября 2019 г.
Это предложение архитекторов
Новости Красноярска: В Красноярском крае установлен новый рекорд урожайности

В Красноярском крае установлен новый рекорд урожайности

14 Ноября 2019 г.
Аграрии добились лучших результатов за 85-летнюю историю региона
Новости Красноярска: Красноярцы составили список самых нежелательных вакансий

Красноярцы составили список самых нежелательных вакансий

14 Ноября 2019 г.
О том, чем не хотят зарабатывать в краевом центре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19