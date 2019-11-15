Красноярску поставили среднюю оценку за инфраструктуру для отдыха и спорта

Эксперты портала Domofond составили рейтинг городов по инфраструктуре для спорта и отдыха. Жители мегаполисов ставили оценки по шкале от 1 до 10. Вопрос от аналитиков звучал так: «В моем районе и городе достаточно мест для спорта и отдыха?».

Красноярску поставили оценку 6,4 - это выше, чем в среднем в России (5,8 балла). По сравнению с прошлым годом город улучшил свои позиции на 0,2 балла, заняв 44 место из 200 мегаполисов страны.

«Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года, при этом разница между максимальной и минимальной оценкой резко увеличилась в 2018 году: она составила 3,8 балла, а в 2019 — 5 баллов. В 74 городах оценка инфраструктуры для отдыха и спорта выросла, в других 74 — снизилась. В 17 городах заметных изменений нет», - пояснили аналитики.

Худшим в рейтинге стал город Киселевск Кемеровской области. Первые места в списке заняли крупные столичные города — Москва и Санкт-Петербург. Норильску горожане поставили 4,5 балла, а Ачинску - 5,8.

Отметим, что по данным Красспорта, в краевом центре насчитывается около 3,5 тысяч спортивных объектов - это бассейны, футбольные поля, уличные площадки, катки, лыжные базы и тренажерные залы с оборудованием.

Фото: Красспорт