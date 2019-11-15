Стадион «Енисей» откроется для желающих покататься на коньках на два часа

Красноярцы смогут покататься на коньках на крытом стадионе «Енисей» только 24 ноября. В ближайшие дни выход на лед закрыт, арена загружена из-за матчей регулярного Чемпионата России.

«Во время матчей наш объект готов принять посетителей в качестве болельщиков ХК «Енисей» и поклонников бенди в целом. Гостей стадиона в качестве спортсменов-любителей мы ждем 24 ноября. Сеанс массового катания начнется в 17:00. 2 часа самый большой и качественный «каток» края - в вашем распоряжении», - отметили в пресс-службе хоккейного клуба.

Билеты на массовые катания можно купить через терминалы «Платежка». Они поступят в продажу за три дня до сеанса. На стадион пустят не более 150 человек.