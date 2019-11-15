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Хоккейный «Енисей» разгромил «Сибсельмаш» в матче ЧР

Главная Спорт
Красноярск
09:55 15 Ноября 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Домашняя встреча с новосибирским «Сибсельмашем» завершилась для хоккейного «Енисея» крупной победой. В матче чемпионата России по бенди красноярцы переиграли гостей со счетом 14:3, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первый гол в ворота соперников «Енисей» отправил на первой минуте встречи – отличился Сергей Ломанов. Это был его 1100 гол в чемпионатах России.

«Поздравляем капитана «Енисея» с очередным рекордом - больше в чемпионатах страны не забивал никто», - отметили в пресс-службе красноярского клуба.

Всего в этом матче на счету Ломанова четыре гола, столько же у Алмаза Миргазова. Кристоффер Эдлунд оформил хет-трик, два мяча в ворота соперника отправил Илья Лопатин, один гол забил Дмитрий Макаров.

У новосибирцев отличились Павел Анисимов, Рауан Исалиев и Алексей Доровских.

Фото: ХК «Енисей»

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