Красноярский «Сокол» уступил «Челмету»

Красноярский «Сокол» завершил выездную серию матчей поражением. Хоккеисты проиграли челябинскому «Челмету» со счетом 2:1.

«Нам не хватило свежести, азарта, куража. Второй период полностью играли в своей зоне. Наелись, в третьем периоде - сил не хватило, чтобы предпринять какой-то штурм. Были моменты - выход в ноль, был еще эпизод в третьем периоде, когда могли выровнять положение. К сожалению, реализация была не на должном уровне. Рук не опускаем, двигаемся дальше, готовимся к домашней серии», - прокмментировал главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.