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Красноярский «Сокол» уступил «Челмету»

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Красноярск
12:10 14 Ноября 2019
спорт, сокол
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Красноярский «Сокол» завершил выездную серию матчей поражением. Хоккеисты проиграли челябинскому «Челмету» со счетом 2:1. 

«Нам не хватило свежести, азарта, куража. Второй период полностью играли в своей зоне. Наелись, в третьем периоде - сил не хватило, чтобы предпринять какой-то штурм. Были моменты - выход в ноль, был еще эпизод в третьем периоде, когда могли выровнять положение. К сожалению, реализация была не на должном уровне. Рук не опускаем, двигаемся дальше, готовимся к домашней серии», - прокмментировал главный тренер «Сокола» Владислав Хромых. 

Автор единственного гола у красноярской команды - нападающий Артем Севастьянов.

Как проходил матч, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

Фото: пресс-служба ХК «Челмет»

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