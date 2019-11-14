Баскетбольный «Енисей» обыграл «Балкан» в групповом этапе Кубка ФИБА Европа

Баскетбольный «Енисей» одержал третью подряд победу в рамках этапа Кубка ФИБА Европа. Встреча группы G с «Балканом» состоялась накануне в Красноярске. Итог матча - 84:69 (21:19, 14:20, 27:14, 22:16).

Самыми результативными игроками стали Дастин Хог и Дэвион Берри из «Енисея», оба спортсмена заработали по 15 очков. Игрок «Балкана» Дэйшон Найт также набрал 15 очков.

«Во-первых, я очень удовлетворен игрой команды за то, как они среагировали во второй половине. У нас было множество проблем в первых двух четвертях, но в большом перерыве мы все обсудили и во второй половине исправились, начали играть вместе, играть как команда, и это дало нам тот результат, который мы хотели», - цитирует пресс-служба БК «Енисей» главного тренера Дражена Анзуловича.