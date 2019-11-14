14 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Баскетбольный «Енисей» обыграл «Балкан» в групповом этапе Кубка ФИБА Европа

Главная Спорт
Красноярск
10:00 14 Ноября 2019
спорт, баскетбол
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Баскетбольный «Енисей» одержал третью подряд победу в рамках этапа Кубка ФИБА Европа. Встреча группы G с «Балканом» состоялась накануне в Красноярске. Итог матча - 84:69 (21:19, 14:20, 27:14, 22:16).

Самыми результативными игроками стали Дастин Хог и Дэвион Берри из «Енисея», оба спортсмена заработали по 15 очков. Игрок «Балкана» Дэйшон Найт также набрал 15 очков.

«Во-первых, я очень удовлетворен игрой команды за то, как они среагировали во второй половине. У нас было множество проблем в первых двух четвертях, но в большом перерыве мы все обсудили и во второй половине исправились, начали играть вместе, играть как команда, и это дало нам тот результат, который мы хотели», - цитирует пресс-служба БК «Енисей» главного тренера Дражена Анзуловича.

Таким образом, на счету «Енисея» три победы и одно поражение. Следующий матч красноярская команда проведет 20 ноября на выезде против шведского «Седертелье».

Фото: БК «Енисей»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» завершил выездную серию игр поражением

Хоккейный «Сокол» завершил выездную серию игр поражением

14 Ноября 2019 г.
В Челябинске красноярцы уступили «Челмету»
Новости Красноярска: Александр Усс: «Объекты Универсиады должны служить не спортивным чиновникам и их друзьям, а всем желающим»

Александр Усс: «Объекты Универсиады должны служить не спортивным чиновникам и их друзьям, а всем желающим»

12 Ноября 2019 г.
Спорткомплексы загружены на 90%
Новости Красноярска: Матчи хоккейного «Сокола» переносят в «Кристалл Арену»

Матчи хоккейного «Сокола» переносят в «Кристалл Арену»

12 Ноября 2019 г.
Это связано с шоу и Чемпионатом в правобережной «Платинум Арене»
Новости Красноярска: Звезда Кубка мира по регби Василий Артемьев перешел в ЦСКА из «Красного яра»

Звезда Кубка мира по регби Василий Артемьев перешел в ЦСКА из «Красного яра»

12 Ноября 2019 г.
Игрок провел в Красноярске шесть сезонов
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» на выезде разгромил «Южный Урал»

Хоккейный «Сокол» на выезде разгромил «Южный Урал»

12 Ноября 2019 г.
Игра завершилась со счетом 5:0
Новости Красноярска: Первенство России по дзюдо среди юниоров пройдет в Красноярске

Первенство России по дзюдо среди юниоров пройдет в Красноярске

11 Ноября 2019 г.
Соревнования стартуют 14 ноября
Новости компаний
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

10 Ноября 2019 г.
Путешественник готовится побить рекорд планерного спорта
Новости Красноярска: Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

9 Ноября 2019 г.
Мужчина предлагал им устроиться на работу, собирал деньги и пропадал
Новости Красноярска: Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

10 Ноября 2019 г.
Микроавтобус разбился в Новоселовском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19