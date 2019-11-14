Хоккейный «Сокол» завершил выездную серию игр поражением

Хоккеисты «Сокола» на выезде уступили челябинскому «Челмету». Игра в рамках Высшей хоккейной лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет на третьей минуте матча открыл нападающий красноярской команды Артем Севастьянов. Преимущество «Сокол» сохранял ненадолго – через 15 минут шайбу в ворота крылатых отправил защитник «Челмета» Данил Мокрушев. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во втором периоде болельщики так и не увидели забитых голов, а в третьей части матча нападающий «Челмета» Александр Тридчиков вывел свою команду вперед. «Соколу» отыграться не удалось. Красноярцы завершили выездную серию игр и возвращаются домой.

Сейчас «Сокол» находится на 8-ой строчке турнирной таблицы, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: ХК «Сокол»