Александр Усс: «Объекты Универсиады должны служить не спортивным чиновникам и их друзьям, а всем желающим»

Глава края Александр Усс на совещании по вопросам использования объектов Универсиады-2019 заявил, что все комплексы должны работать для горожан и спортсменов.

«Красноярская Универсиада оказалась не только одной из лучших с точки зрения ее организации, но и разумности финансовых вложений. Когда мы готовили концепцию дальнейшего использования материальной базы Универсиады, исходили из того, что ее объекты должны служить не спортивным чиновникам и их друзьям, а всем желающим. Они должны стать народными объектами. Они построены на деньги налогоплательщиков и должны им служить», – подчеркнул Усс.

Сегодня все объекты студенческих игр загружены на 90%. Так, на «Сопке» для горожан функционирует тренажерный зал, а в «Радуге» красноярцы плавают в бассейне, пользуются скалодромом и лыжероллерными трассами. Ледовые арены в свободное от соревнований и игр время открыты для массового катания на коньках.

Функционалом построенных к Универсиаде объектов пользуются и профессиональные спортсмены. Кластер «Сопка» станет круглогодичным тренировочным центром по зимним видам спорта. В кластере «Радуга» запустят программы для студентов.

Отметим, что в будущем оба спортобъекта, а также Академию биатлона объединят в единое городское пространство для отдыха и туризма. Это произойдет после завершения строительства второй очереди экопарка «Гремячая грива».