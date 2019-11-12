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Звезда Кубка мира по регби Василий Артемьев перешел в ЦСКА из «Красного яра»

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Красноярск
10:20 12 Ноября 2019
регби, красноярск, цска
Автор: Sibnovosti.ru
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Звезда Кубка мира по регби, капитан сборной России Василий Артемьев перешел в ЦСКА из «Красного яра». Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба. За «Красный яр» Артемьев отыграл шесть сезонов.

«У Василия закончился контракт и совместно с руководством «Красного Яра» было принято решение новое соглашение не подписывать»,  - заявили в пресс-службе.

Клуб поблагодарил Артемьева за плодотворное сотрудничество.

Добавим, в «Красном Яре» Василий Артемьев выигрывал золото чемпионата, трижды брал Кубок России и Суперкубок страны. Напомним, после стартового матча сборной России с японцами на проходившем недавно Кубке мира по регби Артемьев стал настоящей звездой интернета: игрок красноярского клуба дал послематчевое интервью на великолепной английском, приправив его словами на русском и японском языках.

 

фото: Федерация регби России

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