Звезда Кубка мира по регби Василий Артемьев перешел в ЦСКА из «Красного яра»

Звезда Кубка мира по регби, капитан сборной России Василий Артемьев перешел в ЦСКА из «Красного яра». Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба. За «Красный яр» Артемьев отыграл шесть сезонов.

«У Василия закончился контракт и совместно с руководством «Красного Яра» было принято решение новое соглашение не подписывать», - заявили в пресс-службе.

Клуб поблагодарил Артемьева за плодотворное сотрудничество.

Добавим, в «Красном Яре» Василий Артемьев выигрывал золото чемпионата, трижды брал Кубок России и Суперкубок страны. Напомним, после стартового матча сборной России с японцами на проходившем недавно Кубке мира по регби Артемьев стал настоящей звездой интернета: игрок красноярского клуба дал послематчевое интервью на великолепной английском, приправив его словами на русском и японском языках.

фото: Федерация регби России