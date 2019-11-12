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Матчи хоккейного «Сокола» переносят в «Кристалл Арену»

Главная Спорт
Красноярск
10:30 12 Ноября 2019
красноярск, спорт, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Домашней площадкой хоккейного «Сокола» на ближайшие полтора месяца станет «Кристалл Арена» на ул. Партизана Железняка. Покинуть правобережную «Платинум Арену» команде пришлось из-за проведения там ледового шоу Ильи Авербуха и Чемпионата России по фигурному катанию в декабре.

На льду «Кристалл Арены» «Сокол» сыграет девять матчей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

«Билеты на ближайшие матчи «Сокола» уже в продаже, и мы советуем, конечно же, приобретать их заранее. Во-первых, «Кристалл Арена» вмещает вдвое меньше зрителей, чем «Платинум». Там 3500 мест. Во-вторых, к нам едут соперники высокого уровня — «Югра» и «Рубин». Скорее всего, на матчах с лидерами чемпионата будет аншлаг. Болельщикам стоит учитывать, что хороших центральных мест в «Кристалле» меньше, чем в «Платинум Арене», - сообщил пресс-атташе хоккейного клуба Сергей Кузавков.

Добавим, что стоимость билетов на матче, которые пройдут на временной площадке, прежняя — от 200 до 400 рублей.

Фото: ХК «Сокол»

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