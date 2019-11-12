Хоккейный «Сокол» на выезде разгромил «Южный Урал»

Хоккейный «Сокол» в Орске одержал победу над командой «Южный Урал». Красноярцы разгромили соперника со счетом 5:0, прервав его трехматчевую победную серию.

«У Евгения Киселева – «сухарь», вторую игру подряд новичок Алексей Митрофанов набирает два очка. «Сокол» поднимается на четвертую строчку турнирной таблицы ВХЛ. В двух последних матчах «крылатые» огорчали соперников 10 раз», - рассказали в пресс-службе «Сокола».

Добавим, что голы в этой игре также забили Александр Игошев, Артем Севостьянов, Антон Гловацкий и Антон Савельев.

Впереди у «Сокола» заключительная игра в этой выездной серии. 13 ноября красноярская команда встретится с «Челметом».

Фото: ХК «Южный Урал»