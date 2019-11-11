Первенство России по дзюдо среди юниоров пройдет в Красноярске

Красноярск готов принять первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования откроются 14 ноября во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. В краевом центре ждут 600 спортсменов из 42 регионов России, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на правительство Красноярского края. Возрастная категория участников – до 21 года.

Красноярский край не первый раз принимает у себя чемпионаты и первенства страны по дзюдо. В 1994, 2002 и 2015 годах в столице края проходил чемпионат России, а в 2012 году Ачинск организовал юношеское первенство страны. Ежегодно Красноярск собирает сильнейших дзюдоистов на всероссийских турнирах памяти Владимира Гулидова и Геннадия Михеева, а также в Минусинске – на традиционных соревнованиях памяти Владимира Щедрухина.

Торжественное открытие первенства состоится в 16:30. Вход свободный. Также транслировать событие будут на официальном сайте Федерации дзюдо России в разделе «видео».