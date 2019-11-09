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Футбольный «Енисей» победил одного из лидеров ФНЛ

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Красноярск
21:56 9 Ноября 2019
красноярск, енисей, футбол, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» сегодня на домашнем поле обыграл одного из лидеров ФНЛ - подмосковные «Химки». Единственный мяч в ворота гостей забил нападающий Артем Делькин во втором тайме. Два раза спас красноярцев вратарь Михаил Филиппов, сумевший сохранить ворота, когда соперники выходили один на один.

«Спасибо и болельщикам, и команде, что сегодня провели такой матч. Мы боролись, бились до конца. Не было, конечно, такой игры в целом, просто все были мотивированы и хорошо действовали на поле. Мы сегодня старались, как могли. Надеемся, что в следующих матчах будем хорошо играть. В эпизоде с выходом один на один просто играл по позиции, там уже так сложилось», - рассказал после матча голкипер «Енисея».

После этой победы красноярцы покинули зону вылета ФНЛ.

«Можно иметь ряд потенциально сильных игроков, но, чтобы сложить их в команду, нужно время. Поэтому нам надо набраться терпения, я уже об этом говорил. Когда мы шли на последних местах, я говорил, что надо далеко не отпустить впереди идущие команды. Сегодня уже лучше не находиться в зоне вылета. В общем-то разница небольшая, но психологически это очень важно – не быть в числе последней пятерки команд», - заявил на послематчевой пресс-конференции тренер хозяев Валерий Газзаев.

Следующую игру «Енисей» проведет уже в ближайшую среду на выезде против «Краснодара-2».

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