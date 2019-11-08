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Минспорта не будет выкупать единственный бассейн в Березовке

Главная Спорт
Красноярск
14:27 8 Ноября 2019
красноярск, общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство спорта Красноярского края приняло решение по единственному бассейну в Березовке. Ведомство не будет выкупать коммерческий спорткомплекс - это не предусмотрено краевой госпрограммой. Регион может с нуля возводить такие объекты за счет бюджета, оформление в собственность уже готовых, тем более частных, комплексов не рассматривается. 

«Услуги бассейна могут быть приобретены администрацией Березовского района для нужд муниципальных спортивных организаций», — ответили журналистам Newslab в Минспорта. 

Судьбу объекта обсуждают с апреля текущего года. Владелец популярного у жителей поселка спорткомплекса «Бруссила» объявил о продаже бассейна - бизнесмен собирается переехать в другой регион и не хочет управлять активом удаленно. В прошлом месяце собственник принял решение реконструировать здание под торговый центр - другого варианта у владельца на данный момент нет. 

Краевые власти несколько месяцев раздумывали над выкупом бассейна - об этом их просили местные жители, именитые спортсмены, а также чиновники поселковой и районной администрации. Кроме того, бывший министр спорта Сергей Алексеев взял этот вопрос под личный контроль, заявив, что край не может лишиться такого объекта. 

Теперь же у собственника осталось только два пути - закрыть весь комплекс или перепрофилировать его в ТЦ. Сам же бизнесмен хотел продать его краю. Ориентировочная цена - около 300 млн рублей. 

Примечательно, что согласно президентской государственной программе, которая заработает со следующего года года, каждое муниципальное образование должно иметь собственный бассейн. Именно поэтому покупка готового объекта могла бы значительно упростить выполнение этого поручения.

фото: vk.com/brussila

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