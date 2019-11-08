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Хоккейный «Енисей» проведет встречу с болельщиками

Главная Спорт
Красноярск
12:16 8 Ноября 2019
спорт, хоккей с мячом
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Енисей» проведет встречу с болельщиками перед первым домашним матчем Чемпионата России. Фанатов ждут в субботу, 9 ноября, в 17:00 на стадионе «Енисей» по ул. Юности, 18.

Красноярцы смогут не только пообщаться со спортсменами и тренерами, но и выйти с ними на лед – для этого необходимо захватить коньки, прокат не предусмотрен. Также в программе встречи хоккейный фристайл, фотосессия и автограф-сессия. Вход по паспортам или водительским удостоверениям.

Сейчас команда находится в Иркутске. В пятницу, 8 ноября, красноярцам предстоит первый матч в рамках чемпионата страны против «Байкал-Энергии». Дома хоккеисты сыграют в понедельник, 11 ноября, против «Кузбасса», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: ХК «Енисей»

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