Хоккейный «Сокол» на выезде уступил «Зауралью»

Хоккейный «Сокол» начал уральскую выездную серию матчей с поражения. Встреча с командой «Зауралье» в ледовом дворце Кургана завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Первый период команды отыграли равноценно, забив по одному голу – у красноярцев отличился Григорий Мищенко.

Во втором тайме хозяева стали активно атаковать, отправив в ворота «Сокола» две шайбы. Красноярцам отыграться не удалось. Только в третьем периоде Александр Игошев сумел сократить отставание. Однако затем «Сокол» заработал удаление, а игра в большинстве принесла «Зауралью» победу – Джиг отправил шайбу в пустые ворота, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу красноярского хоккейного клуба.

Добавим, что 9 ноября «Сокол» на выезде сыграет против «Горняка».

Фото: «Сокол»