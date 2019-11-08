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Красноярцы раскупили 70% билетов на ЧР по фигурному катанию

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Красноярск
08:35 8 Ноября 2019
красноярск, общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На Чемпионат России по фигурному катанию, который в декабре пройдет в Красноярске, продано 70% билетов. Наибольший интерес зрители проявляют к женскому одиночному катанию, отмечают организаторы.

Согласно информации с сайта «Кубок Ростелеком», дешевых билетов на турнир уже не осталось. От двух до пяти тысяч рублей обойдется посещение соревнований 26 и 27 декабря. Красноярцы смогут увидеть короткую программу среди мужчин, пар, танцы на льду, а также женскую короткую программу, произвольную программу мужчин и произвольный танец.

От трех до семи тысяч рублей стоят билеты на женскую произвольную программу и парные выступления 28 декабря, а также на церемонию награждения и показательные выступления. 

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет на льду «Платинум-Арены» в Красноярске, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

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