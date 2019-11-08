Красноярцы раскупили 70% билетов на ЧР по фигурному катанию

На Чемпионат России по фигурному катанию, который в декабре пройдет в Красноярске, продано 70% билетов. Наибольший интерес зрители проявляют к женскому одиночному катанию, отмечают организаторы.

Согласно информации с сайта «Кубок Ростелеком», дешевых билетов на турнир уже не осталось. От двух до пяти тысяч рублей обойдется посещение соревнований 26 и 27 декабря. Красноярцы смогут увидеть короткую программу среди мужчин, пар, танцы на льду, а также женскую короткую программу, произвольную программу мужчин и произвольный танец.

От трех до семи тысяч рублей стоят билеты на женскую произвольную программу и парные выступления 28 декабря, а также на церемонию награждения и показательные выступления.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет на льду «Платинум-Арены» в Красноярске, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.