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В торговом центре Красноярска появилась школа художественной гимнастики

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Красноярск
14:00 7 Ноября 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске анонсировали открытие зала краевой спортивной школы по художественной гимнастике. Новая площадка расположена на третьем этаже ТЦ «Зеленый» по ул. Мужества, 10. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в краевом правительстве. 

Напомним, краевую спортивную школу, созданную в 2016 году на базе краевой Академии летних видов спорта, посещают более 600 воспитанниц. Тренировки спортсменок проходят на разных площадках: в многофункциональном комплексе «Сопка», в «Кристалл арене», а также во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. С 7 ноября гимнастки смогут заниматься в новом зале. Он оснащен профессиональными помостами и специальным оборудованием, пояснили в Минспорта. 

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что у красноярских спортивных школ олимпийского резерва по дзюдо и греко-римской борьбе появится собственное здание. На острове Отдыха завершается строительство комплекса, площадь которого составляет более тысячи квадратных метров. Проектировщики предусмотрели два спортивных зала для единоборств. В каждом расположены раздевалки с душевыми и восстановительными центрами. В новом комплексе будут проводить городские турниры.

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