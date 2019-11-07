В торговом центре Красноярска появилась школа художественной гимнастики

В Красноярске анонсировали открытие зала краевой спортивной школы по художественной гимнастике. Новая площадка расположена на третьем этаже ТЦ «Зеленый» по ул. Мужества, 10. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в краевом правительстве.

Напомним, краевую спортивную школу, созданную в 2016 году на базе краевой Академии летних видов спорта, посещают более 600 воспитанниц. Тренировки спортсменок проходят на разных площадках: в многофункциональном комплексе «Сопка», в «Кристалл арене», а также во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. С 7 ноября гимнастки смогут заниматься в новом зале. Он оснащен профессиональными помостами и специальным оборудованием, пояснили в Минспорта.



Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что у красноярских спортивных школ олимпийского резерва по дзюдо и греко-римской борьбе появится собственное здание. На острове Отдыха завершается строительство комплекса, площадь которого составляет более тысячи квадратных метров. Проектировщики предусмотрели два спортивных зала для единоборств. В каждом расположены раздевалки с душевыми и восстановительными центрами. В новом комплексе будут проводить городские турниры.