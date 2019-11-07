Баскетбольный «Енисей» победил румынскую команду в матче Кубка Европы

Баскетбольный «Енисей» переиграл румынский «Клуж Напока» в матче Кубка Европы. Встреча состоялась накануне в Красноярске. Итоговый счет - 97:87 (25:19, 29:23, 23:25, 20:20).

Красноярцы делят с соперниками первое место в группе G, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу красноярского баскетбольного клуба. Самым результативным игроком «Енисея» по итогам встречи признан Томислав Зубчич – он заработал 23 очка. У соперников 26 очков набрал Керрон Джонсон.

Следующий матч в рамках Еврокубка «Енисей» поведет 13 ноября. В Красноярске состоится встреча с болгарским «Балканом».

Фото: БК «Енисей»