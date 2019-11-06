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Школы олимпийского резерва по дзюдо и греко-римской борьбе переедут в новое здание

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Красноярск
17:08 6 Ноября 2019
борьба, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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У городских спортивных школ олимпийского резерва по дзюдо и греко-римской борьбе появится собственное здание. На острове Отдыха завершается строительство современного комплекса, площадью более тысячи квадратных метров. Проектировщики предусмотрели два спортивных зала для единоборств, в каждом раздевалки с душевыми и восстановительными центрами. В нем будут проводить городские турниры.

«У школы никогда не было своей базы, а теперь появится очень хороший комплекс, функциональный. Здесь предусмотрено все необходимое, в том числе небольшая сауна для восстановления борцов. Уверен, ребятам будет комфортно тренироваться, и обязательно последуют хорошие результаты», - отметил руководитель СШОР по греко-римской борьбе Игорь Пятков.

Ранее школам олимпийского резерва приходилось тренировать юных борцов на арендованных площадках. Завершить строительство комплекса планируют до конца года – идет чистовая отделка помещений. Также будет благоустроена прилегающая к зданию территория, создана парковка, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Строительство зала обошлось городскому бюджету в 55 млн рублей.

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