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Команды от Красноярского края выступили в финале Всероссийского фестиваля дворового футбола в Москве

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Красноярск
12:34 6 Ноября 2019
дети, соревнования, футбол, фестиваль
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В рамках партийного проекта «Детский спорт» в Москве состоялся финал Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, на котором выступили юные спортсмены из Красноярского края. Это победители регионального этапа соревнований - команда юношей «Торнадо» из Иланского района и команда девочек «Надежда» из города Шарыпово.

В финале за звание лучшей дворовой футбольной страны боролись более 800 спортсменов 2005-2006 годов рождения - 61 команда мальчиков и 21 команда девочек. Как рассказал в беседе с ER.RU тренер команды девочек Сергей Стоянов, уровень игры соперников был очень высоким. Наши футболисты также показали свое мастерство.

«Наши ребята играли очень достойно. Несмотря на то, что все они впервые оказались на соревнованиях такого уровня, спортсмены не растерялись, хорошо держаться помогали яркие эмоции и приятные впечатления от стадиона в Сокольниках, поддержка болельщиков и зрителей. Немаловажно и то, что ребят пришли поддержать такие заслуженные и именитые спортсмены, партийные деятели, как Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов. Конечно, все дети очень вдохновились этой поездкой. Мы вернулись несколько дней назад, а ребята уже приступили к тренировкам, хотят и дальше заниматься футболом, причем не только дворовым, но и профессиональным. Также хочу отметить хорошую организацию соревнований. Благодаря приятным впечатлениям и позитивным эмоциям отсутствие призового места нас не так сильно расстроило», - сказал Сергей Стоянов.

Тренеров команд и ребят поздравляет с возвращением министр спорта Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Павел Ростовцев. Он отмечает, что участие в фестивале помогло детям еще больше поверить в себя, и это станет хорошим стимулом продолжать занятия любимым спортом.

«Летом «Единая Россия» проводила этот праздник футбола совместно с краевым Министерством спорта. Таким образом мы хотели поддержать детский спорт в самых отдаленных уголках Красноярского края. Хочу еще раз поздравить ребят с участием в федеральном этапе фестиваля. Уверен, для них это были настоящие, неподдельные эмоции и море впечатлений. Я связался с тренерами, поздравил их. То, что эти команды победили столько соперников на региональном этапе и вышли на федеральный уровень – уже говорит о том, что ребята большие молодцы и отличные спортсмены. Нужно, чтобы как можно больше детей в территориях нашего края интересовались разными видами спорта. И мы идем к этой цели не только через содействие в создании нужной инфраструктуры, но и, в том числе, через такие мероприятия», - подчеркнул Павел Ростовцев.

Напомним, муниципальные этапы в Красноярском крае проходили в июне и июле в 31-м районе и 15 городах края. В региональных состязаниях приняли участие более 220 детей из 10-ти районов и шести городов Красноярского края.

Добавим, в рамках поездки в столицу для детей было организовано посещение футбольного матча «Динамо» - «Ахмат» и экскурсия в Кремль.

Победителями Всероссийского этапа фестиваля дворового футбола стала сборная команда Волховского района Ленинградской области.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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