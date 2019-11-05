5 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ачинец Иван Игнатьев спас футбольный клуб «Краснодар» от проигрыша в РПЛ

Главная Спорт
Красноярск
17:16 5 Ноября 2019
футбол, ачинск, краснодарский
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

«Вот это матчище! Вот это концовка», - прокомментировал Дмитрий Губерниев конец футбольной встречи команд Ростова и Краснодара.

3 ноября «Ростов» в гостях сыграл с «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России. «Краснодар» долго пытался распечатать ворота соперников, но смог сделать это лишь в добавленное время.

К концу игры счет оставался 2:0 в пользу ростовской команды. Но на 75-й минуте нападающий Иван Игнатьев, получивший недавно травму, заменил на поле форварда «Краснодара» Маркуса Берга. В добавочное время - на 93-й минуте игры - Иван забил невероятный гол в ворота соперников. Второй гол "оформил" Урош Спайич.

В итоге встреча закончилась со счётом 2:2

Напомним, Иван Игнатьев – наш земляк, бывший воспитанник ачинской школы футбола. За его успехами внимательно следят ачинцы, в том числе и глава города Илай Ахметов. Отметим, что победный (и единственный) гол в матче «Краснодара» и казанского «Рубина», который прошел 10 августа, он посвятил Ачинску в знак солидарности с горожанами, переживших чрезвычайную ситуацию, связанную с пожаром на складе боеприпасов в воинской части, расквартированной неподалеку от города.

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские журналисты сыграли с футбольной сборной Пировского района

Красноярские журналисты сыграли с футбольной сборной Пировского района

5 Ноября 2019 г.
Матч прошел в День народного единства
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» выбыл из Кубка России среди женских команд

Волейбольный «Енисей» выбыл из Кубка России среди женских команд

4 Ноября 2019 г.
В полуфинальной группе красноярки выиграли один матч из трех
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» в десятый раз выиграл чемпионат России по регби

«Енисей-СТМ» в десятый раз выиграл чемпионат России по регби

3 Ноября 2019 г.
Извечные соперники встретились в финале
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» не прошел в финал Кубка России

Хоккейный «Енисей» не прошел в финал Кубка России

2 Ноября 2019 г.
Команда уступила «Воднику» из Архангельска
Новости Красноярска: В День народного единства в Красноярске состоится хоккейный матч солидарности поколений

В День народного единства в Красноярске состоится хоккейный матч солидарности поколений

1 Ноября 2019 г.
На лед выйдут дети и ветераны спорта
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» победил в посвященном Хэллоуину хоккейном матче

Красноярский «Сокол» победил в посвященном Хэллоуину хоккейном матче

31 Октября 2019 г.
Победная серия продолжается
Новости компаний
01/11
Красноярскому цементному заводу исполнилось 75 лет
31/10
600 тысяч квадратных метров новых объектов Красноярска получат тепло от СГК в 2020 году
30/10
Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе
30/10
Альфа-Банк упрощает платежи с помощью сервиса Кошелёк Pay
29/10
СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей
28/10
СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Общественный совет при Минприроды РФ провел проверку КрАЗа в рамках нацпроекта «Экология»

Общественный совет при Минприроды РФ провел проверку КрАЗа в рамках нацпроекта «Экология»

5 Ноября 2019 г.
На Красноярском алюминиевом заводе побывали с визитом федеральные эксперты
Новости Красноярска: Благоустройство правобережной набережной в Красноярске продолжат в эко-стиле

Благоустройство правобережной набережной в Красноярске продолжат в эко-стиле

5 Ноября 2019 г.
Почти все будет выполнено из дерева
Новости Красноярска: Новый красноярский троллейбус проедет 15 км без подзарядки

Новый красноярский троллейбус проедет 15 км без подзарядки

5 Ноября 2019 г.
Власти нацелились на покупку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19