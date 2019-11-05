Ачинец Иван Игнатьев спас футбольный клуб «Краснодар» от проигрыша в РПЛ

«Вот это матчище! Вот это концовка», - прокомментировал Дмитрий Губерниев конец футбольной встречи команд Ростова и Краснодара.

3 ноября «Ростов» в гостях сыграл с «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России. «Краснодар» долго пытался распечатать ворота соперников, но смог сделать это лишь в добавленное время.

К концу игры счет оставался 2:0 в пользу ростовской команды. Но на 75-й минуте нападающий Иван Игнатьев, получивший недавно травму, заменил на поле форварда «Краснодара» Маркуса Берга. В добавочное время - на 93-й минуте игры - Иван забил невероятный гол в ворота соперников. Второй гол "оформил" Урош Спайич.

В итоге встреча закончилась со счётом 2:2

Напомним, Иван Игнатьев – наш земляк, бывший воспитанник ачинской школы футбола. За его успехами внимательно следят ачинцы, в том числе и глава города Илай Ахметов. Отметим, что победный (и единственный) гол в матче «Краснодара» и казанского «Рубина», который прошел 10 августа, он посвятил Ачинску в знак солидарности с горожанами, переживших чрезвычайную ситуацию, связанную с пожаром на складе боеприпасов в воинской части, расквартированной неподалеку от города.