Красноярские журналисты сыграли с футбольной сборной Пировского района

Турне сборной СМИ по футболу продолжилось в Пировском районе. Напомним, в начале октября в Ачинске встреча журналистов и местных чиновников завершилась вничью.

В День народного единства, 4 ноября, в Пировском районе снежно. Вот-вот начнут заливать катки, готовят в пунктах проката лыжи. Традиционно представителям прессы показали спортивные возможности района. Так, в селе Кириково в 15 км от райцентра расположен единственный в муниципалитете стадион с асфальтовыми беговыми дорожками - именно здесь проходят многие районные соревнования. Но не все оказалось радужно: спортивный зал в школе нуждается в ремонте и расширении, тренажерный и борцовские залы, расположенные в помещении детского сада, в скором времени придется переносить - детей в селе стало больше и требуется еще одна группа для малышей.

В самом Пировском ждут снегопадов - тогда на хоккейной коробке утрамбуют снежную подушку и зальют каток. Здесь же рядом - уличные тренажеры, готовые к установке. Их райцентр получил, выиграв федеральный грант на развитие системы ГТО. Современный спортивный зал оборудован новыми тренажерами. Директор - молодой и активный парень. Ну и гордость поселения - физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь проходят уроки физкультуры, занимаются спортом дети из близлежащих деревень и сел, играют в японский волейбол местные пенсионеры. В нем прошла и товарищеская игра между журналистами и сборной Пировского района. Быстро выйдя вперед 2:0, к концу первого тайма сборная прессы «подсела» и позволила хозяевам сравнять счет. Во второй половине журналисты дважды забивали и дважды позволяли соперникам себя догонять. Итог встречи - 4:4. Именно такой счет был и в недавней встрече в Ачинске.

«Мы рады, что вы нашли время и возможности приехать в наш таежный край. Мы уделяем много внимания спорту и здоровому образу жизни. Хочу особо отметить - в нашей территории есть очень редкий симбиоз власти, бизнеса и общественности. Те объекты, что вы сегодня увидели - это усилия многих людей, без которых ничего бы не получилось», - заявил глава района Александр Елисеев. Отметим, в этом году Пировский район отметил юбилей, ему исполнилось 95 лет.

Добавим, занятия во всех спортивных учреждениях района, а также прокат лыж и коньков для жителей бесплатны.