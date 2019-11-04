Волейбольный «Енисей» выбыл из Кубка России среди женских команд

В Екатеринбурге завершился турнир Кубка России по волейболу среди женских команд в одной из полуфинальных групп. Среди его участников был красноярский «Енисей», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Турнир четырех команд в столице Урала красноярские девушки начали с победы над клубом «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 3:0. Но затем последовали два поражения. Сначала от хозяек площадки - «Уралочки-НТМК» (0:3), а затем от саратовского «Протона» (1:3). Причем, во втором случае начало выдалось интригующим. Первую партию во вчерашнем матче выиграли волжанки 28:26, а вторую сибирячки 29:27.

По регламенту турнира, в финальную часть Кубка России выходит только победитель группы. В данном случае - «Уралочка-НТМК».

«Енисей» же теперь проведет очередной матч женской Суперлиги дома 9 ноября против «Сахалина». По данным сайта красноярского клуба, он впервые состоится на новой арене дворца спорта им. Ярыгина.

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